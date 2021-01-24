+38 (098) 230-68-40
+38 (098) 230-68-40
+38 (098) 230-68-40

Пластическая хирургия, которая меняет жизнь к лучшему!

Пластический хирург с мировым именем в г. Киев - Андрей Харьков

Андрей Леонидович Харьков

Пластический хирург, профессор, доктор медицинских наук

Каждый пациент индивидуален, со своим психоэмоциональным восприятием параметров эстетики и красоты. Моя задача — понять пациента, исследовать комплексно проблему неудовлетворенности внешностью, успешно ее устранить и вернуть пациенту душевный комфорт. Для мня пластическая хирургия не только профессия и жизненный смысл, но и креативная форма преобразования личности, которая дает моим пациентам новое качество жизни. Ведь только равновесие внешней красоты и душевного умиротворения создает общую гармонию личности.

Вся наша медицинская команда придерживается принципа комплексного подхода в решении поставленных задач, чтобы пациент чувствовал постоянную заботу о своем здоровье. Все этапы взаимодействий: от 3D моделирования результата операции до персонализированных программ ухода в послеоперационный период, направлены на формирование совершенного природного результата.

Использование инноваций в эстетической хирургии, позволяет нам быть лидирующей клиникой как в традиционной хирургии, так и в новом направлении, которое завоевывает мир — Scarless Plastic Surgery (аппаратной пластической хирургии, что дает неоспоримые преимущества для пациентов в виде полного отсутствия рубцов, шрамов и быстрого восстановления).

Мой практический опыт позволил мне возглавить Всеукраинскую ассоциацию пластических хирургов, сформировать кафедру пластической хирургии при КМУ, участвовать в повышении квалификации докторов при УАПХ и продвигать ввод специализации «пластическая хирургия» на государственном уровне.

Красота должна помогать вам обрести гармонию, любовь и смысл в этом сумасшедшем мире!

Ваша безопасность - наш основной приоритет!

  • современное высокотехнологическое оснащение операционной
  • одна из самых выдающихся и опытных бригад по пластической хирургии Киева
  • заботливый и опытный анестезиолог
  • мой хирургический опыт более 26 лет

Подробнее об услуге Фото до и после

Запишитесь на консультацию

к Андрею Леонидовичю Харькову

Оставьте Ваш номер, перезвоним Вам в течении 10 минут

    Бесплатная консультация пластического хирурга с опытом более 25 лет

    Андрей Леонидович Харьков

    Я разрабатываю индивидуальный план для каждого
    пациента на пути к идеальному результату!
    26 лет

    ПРАКТИКИ

    14128

    УСПЕШНЫХ ОПЕРАЦИЙ

    21

    ЛИЦЕНЗИЯ

    77

    НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

    Галерея моих работ

    Безопасность. Качество. Естественность.

    СМОТРЕТЬ ПОРТФОЛИО

    Как проходит процесс преображения

    От консультации до отличного результата

    1

    Консультация с доктором Андреем Харьковым

    2

    3D моделирование
    желаемых результатов

    3

    Определение объёма и программы преображения

    4

    Юридическое оформление намерений обеих сторон

    5

    Сдача анализов и диагностика организма

    6

    Консультация с нашим анестезиологом

    7

    Проведение операции и стационар до 24 часов

    8

    Осмотры, перевязки, контроль восстановления

    Доверьте свою красоту профессионалам - запишитесь на консультацию
    и узнайте цену пластической операции!

    Пластика груди

    Подробнее
    Увеличение Груди
    Повторное увеличение груди (коррекция)
    Подтяжка груди (мастопексия)
    Подтяжка груди собственными тканями
    Подтяжка груди с использованием имплантов
    Редукция (уменьшение) груди
    Реконструкция груди
    Пластика сосков, ареол
    Удаление имплантов
    Устранение Double Babble
    Коррекция тубулярной груди
    все услуги по груди

    Пластика носа

    Подробнее
    Имиджевая пластика носа
    Ринопластика
    Пластика кончика носа
    Пластика крыльев носа
    Септопластика
    Риносептопластика
    Реконструкция носа
    Пластика мужского носа
    все услуги по носу

    Пластика лица

    Подробнее
    Пластика век (блефаропластика)
    Пластика губ (хейлопластика)
    Пластика ушей (отопластика)
    Пластика скул (малярпластика)
    Пластика подбородка (ментопластика)
    Круговая подтяжка лица (фейслифтинг)
    Подтяжка лба
    Удаление комков Биша
    Липосакция подбородка
    Лифтинг бровей (броулифтинг)
    Липофилинг лица
    Лифтинг височной зоны (темпоропластика)
    Имидж-пластика лица
    Пластика мужских ушей
    Пластика лица и шеи
    Пластика мужского подбородка (ментопластика)
    все услуги по лицу

    Пластика тела

    Подробнее
    Пластика живота
    Мини-абдоминопластика
    Полная абдоминопластика с транспозицией пупка
    Восстановление после родов (mommy makeover)
    Пластика голени (круропластика)
    Пластика ягодиц (глютеопластика)
    Подтяжка ягодиц
    Подтяжка бедер
    Подтяжка и коррекция рук
    Подтяжка и коррекция зоны колен
    Липосакция бедер
    Липосакция зон подмышечной складки
    Пластика тела у мужчин
    Липосакция живота
    Комплексное восстановление фигуры после похудения
    Все услуги по телу

    Узнайте стоимость пластической операции

    на консультации у Андрея Леонидовича Харькова

    Оставьте Ваш номер, перезвоним Вам в течении 10 минут

      Консультация + расчёт полной стоимости операции.
      В стоимость операции всё включено!

      Клиника и преимущесвта

      Где я провожу свои консультации и операции

      Более 26 лет провожу пластические операции

      Делаю 3D моделирование будущих результатов

      Акредитованная МОЗ клиника в центре Киева

      Лучшая бригада по пластической хирургии

      Ваше здоровье и жизнь застрахованы

      Уютная и комфортная послеоперационная палата

      Адрес: г. Киев, ул. Маршала Рыбалко, 11Б

      Запишитесь на консультацию

      к Андрею Леонидовичю Харькову

      Оставьте Ваш номер,
      перезвоним Вам в течении 10 минут

        +38 (098) 230-68-40

        Консультация пластического хирурга с опытом более 25 лет

        Быстрая запись на консультацию

        Оставьте Ваш номер телефона,
        перезвоним в течении 10 минут:

          +38 (098) 230-68-40

          Консультация пластического хирурга с опытом более 25 лет