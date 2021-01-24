Андрей Леонидович Харьков

Пластический хирург, профессор, доктор медицинских наук

Каждый пациент индивидуален, со своим психоэмоциональным восприятием параметров эстетики и красоты. Моя задача — понять пациента, исследовать комплексно проблему неудовлетворенности внешностью, успешно ее устранить и вернуть пациенту душевный комфорт. Для мня пластическая хирургия не только профессия и жизненный смысл, но и креативная форма преобразования личности, которая дает моим пациентам новое качество жизни. Ведь только равновесие внешней красоты и душевного умиротворения создает общую гармонию личности.

Вся наша медицинская команда придерживается принципа комплексного подхода в решении поставленных задач, чтобы пациент чувствовал постоянную заботу о своем здоровье. Все этапы взаимодействий: от 3D моделирования результата операции до персонализированных программ ухода в послеоперационный период, направлены на формирование совершенного природного результата.

Использование инноваций в эстетической хирургии, позволяет нам быть лидирующей клиникой как в традиционной хирургии, так и в новом направлении, которое завоевывает мир — Scarless Plastic Surgery (аппаратной пластической хирургии, что дает неоспоримые преимущества для пациентов в виде полного отсутствия рубцов, шрамов и быстрого восстановления).

Мой практический опыт позволил мне возглавить Всеукраинскую ассоциацию пластических хирургов, сформировать кафедру пластической хирургии при КМУ, участвовать в повышении квалификации докторов при УАПХ и продвигать ввод специализации «пластическая хирургия» на государственном уровне.

Красота должна помогать вам обрести гармонию, любовь и смысл в этом сумасшедшем мире!