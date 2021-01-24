Пластическая хирургия, которая меняет жизнь к лучшему!
Пластический хирург с мировым именем в г. Киев - Андрей Харьков
Андрей Леонидович Харьков
Пластический хирург, профессор, доктор медицинских наук
Каждый пациент индивидуален, со своим психоэмоциональным восприятием параметров эстетики и красоты. Моя задача — понять пациента, исследовать комплексно проблему неудовлетворенности внешностью, успешно ее устранить и вернуть пациенту душевный комфорт. Для мня пластическая хирургия не только профессия и жизненный смысл, но и креативная форма преобразования личности, которая дает моим пациентам новое качество жизни. Ведь только равновесие внешней красоты и душевного умиротворения создает общую гармонию личности.
Вся наша медицинская команда придерживается принципа комплексного подхода в решении поставленных задач, чтобы пациент чувствовал постоянную заботу о своем здоровье. Все этапы взаимодействий: от 3D моделирования результата операции до персонализированных программ ухода в послеоперационный период, направлены на формирование совершенного природного результата.
Использование инноваций в эстетической хирургии, позволяет нам быть лидирующей клиникой как в традиционной хирургии, так и в новом направлении, которое завоевывает мир — Scarless Plastic Surgery (аппаратной пластической хирургии, что дает неоспоримые преимущества для пациентов в виде полного отсутствия рубцов, шрамов и быстрого восстановления).
Мой практический опыт позволил мне возглавить Всеукраинскую ассоциацию пластических хирургов, сформировать кафедру пластической хирургии при КМУ, участвовать в повышении квалификации докторов при УАПХ и продвигать ввод специализации «пластическая хирургия» на государственном уровне.
Красота должна помогать вам обрести гармонию, любовь и смысл в этом сумасшедшем мире!
Ваша безопасность - наш основной приоритет!
- современное высокотехнологическое оснащение операционной
- одна из самых выдающихся и опытных бригад по пластической хирургии Киева
- заботливый и опытный анестезиолог
- мой хирургический опыт более 26 лет
- Увеличение Груди
- Повторное увеличение груди (коррекция)
- Подтяжка груди (мастопексия)
- Подтяжка груди собственными тканями
- Подтяжка груди с использованием имплантов
- Редукция (уменьшение) груди
- Реконструкция груди
- Пластика сосков, ареол
- Удаление имплантов
- Устранение Double Babble
- Коррекция тубулярной груди
- Пластика век (блефаропластика)
- Пластика губ (хейлопластика)
- Пластика ушей (отопластика)
- Пластика скул (малярпластика)
- Пластика подбородка (ментопластика)
- Круговая подтяжка лица (фейслифтинг)
- Подтяжка лба
- Удаление комков Биша
- Липосакция подбородка
- Лифтинг бровей (броулифтинг)
- Липофилинг лица
- Лифтинг височной зоны (темпоропластика)
- Имидж-пластика лица
- Пластика мужских ушей
- Пластика лица и шеи
- Пластика мужского подбородка (ментопластика)
- Пластика живота
- Мини-абдоминопластика
- Полная абдоминопластика с транспозицией пупка
- Восстановление после родов (mommy makeover)
- Пластика голени (круропластика)
- Пластика ягодиц (глютеопластика)
- Подтяжка ягодиц
- Подтяжка бедер
- Подтяжка и коррекция рук
- Подтяжка и коррекция зоны колен
- Липосакция бедер
- Липосакция зон подмышечной складки
- Пластика тела у мужчин
- Липосакция живота
- Комплексное восстановление фигуры после похудения
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к Андрею Леонидовичю Харькову
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Бесплатная консультация пластического хирурга с опытом более 25 лет
Андрей Леонидович Харьков
Я разрабатываю индивидуальный план для каждого
пациента на пути к идеальному результату!
26 лет
ПРАКТИКИ
14128
УСПЕШНЫХ ОПЕРАЦИЙ
21
ЛИЦЕНЗИЯ
77
НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
Галерея моих работ
Безопасность. Качество. Естественность.СМОТРЕТЬ ПОРТФОЛИО
Как проходит процесс преображения
От консультации до отличного результата
1
Консультация с доктором Андреем Харьковым
2
3D моделирование
желаемых результатов
3
Определение объёма и программы преображения
4
Юридическое оформление намерений обеих сторон
5
Сдача анализов и диагностика организма
6
Консультация с нашим анестезиологом
7
Проведение операции и стационар до 24 часов
8
Осмотры, перевязки, контроль восстановления
Доверьте свою красоту профессионалам - запишитесь на консультацию
и узнайте цену пластической операции!
Пластика грудиПодробнее
Пластика носаПодробнее
Пластика лицаПодробнее
Пластика телаПодробнее
Узнайте стоимость пластической операции
на консультации у Андрея Леонидовича Харькова
Оставьте Ваш номер, перезвоним Вам в течении 10 минут
Консультация + расчёт полной стоимости операции.
В стоимость операции всё включено!
Клиника и преимущесвта
Где я провожу свои консультации и операции
Более 26 лет провожу пластические операции
Делаю 3D моделирование будущих результатов
Акредитованная МОЗ клиника в центре Киева
Лучшая бригада по пластической хирургии
Ваше здоровье и жизнь застрахованы
Уютная и комфортная послеоперационная палата
Адрес: г. Киев, ул. Маршала Рыбалко, 11Б